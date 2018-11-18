Horoz temkinli
8’de 7 ile zirve yarışına ortak olan Denizli’nin hocası Yücel İldiz, “Yarış zorlu. Hep daha fazla çalışmalıyız” dedi
Spor Toto 1'inci Lig'de son 8 maçında 7 galibiyet alarak ilk iki yarışına dahil olan Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, henüz yolun başında olduklarını söyledi. Çok zor bir yarışın içinde olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Yukarıyı daha yeni yakaladık. Önümüzde 5 maçlık bir periyot var. İlk yarıyı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Ligde her takımın hedefi var. Zor bir yarışa gireceğiz. Hep daha fazla çalışmak zorundayız" dedi. İldiz, Boluspor deplasmanında oyundan alınmasının ardından direkt soyunma odasına giden Aissati ile aralarında bir sorun olmadığını da belirterek, "Biz bir aileyiz" mesajı verdi.
- 18.11.2018
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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