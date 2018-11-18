Horoz temkinli – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Horoz temkinli

    Horoz temkinli

    8’de 7 ile zirve yarışına ortak olan Denizli’nin hocası , “Yarış zorlu. Hep daha fazla çalışmalıyız” dedi

    1'inci Lig'de son 8 maçında 7 galibiyet alarak ilk iki yarışına dahil olan Denizlispor'da teknik direktör , henüz yolun başında olduklarını söyledi. Çok zor bir yarışın içinde olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Yukarıyı daha yeni yakaladık. Önümüzde 5 maçlık bir periyot var. İlk yarıyı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Ligde her takımın hedefi var. Zor bir yarışa gireceğiz. Hep daha fazla çalışmak zorundayız" dedi. İldiz, deplasmanında oyundan alınmasının ardından direkt soyunma odasına giden Aissati ile aralarında bir sorun olmadığını da belirterek, "Biz bir aileyiz" mesajı verdi.

    1. 18.11.2018
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