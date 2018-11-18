Horoz temkinli

Spor Toto 1'inci Lig'de son 8 maçında 7 galibiyet alarak ilk iki yarışına dahil olan Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, henüz yolun başında olduklarını söyledi. Çok zor bir yarışın içinde olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Yukarıyı daha yeni yakaladık. Önümüzde 5 maçlık bir periyot var. İlk yarıyı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Ligde her takımın hedefi var. Zor bir yarışa gireceğiz. Hep daha fazla çalışmak zorundayız" dedi. İldiz, Boluspor deplasmanında oyundan alınmasının ardından direkt soyunma odasına giden Aissati ile aralarında bir sorun olmadığını da belirterek, "Biz bir aileyiz" mesajı verdi.