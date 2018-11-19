Sabah'ın haberine göre; başarılı futbolcu, sakatlıkların bir türlü yakasını bırakmadığından dert yanarken, "F.Bahçe'ye katkı vermek istiyorum, tam iyi bir performans sergiliyorum, sakatlık yaşıyorum. Sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadım. Yaşadığım sakatlıklar mental olarak beni yıprattı. Ama bunlar da geçecek. İnşallah Trabzonspor maçında sahalara döneceğim" diye konuştu.