Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana geçirdiği sakatlıklar sebebiyle düzenli olarak forma şansı bulamayan Mehmet Ekici'den açıklama geldi.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 13:52:15
Güncelleme: 13:53:52
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Saha çalışmalarına başlayan Mehmet Ekici'nin bu hafta takıma katılması bekleniyor.
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Sabah'ın haberine göre; başarılı futbolcu, sakatlıkların bir türlü yakasını bırakmadığından dert yanarken, "F.Bahçe'ye katkı vermek istiyorum, tam iyi bir performans sergiliyorum, sakatlık yaşıyorum. Sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadım. Yaşadığım sakatlıklar mental olarak beni yıprattı. Ama bunlar da geçecek. İnşallah Trabzonspor maçında sahalara döneceğim" diye konuştu.
ACI ÇEKMEDEN HEDEFE ULAŞAMAZSINIZ
Her zamankinden daha iyi şekilde dönmeyi hedeflediğini belirten Ekici, "Acı çekmeden ve çalışmadan hedefinize ulaşamazsınız. Her zaman tek hedefim Fenerbahçe'ye performansımla yardımcı olmak ve sahada en iyi performansımı sergilemek" ifadelerini kullandı.
HASAN ALİ KALDIRIM TRABZON'DA SAHADA
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın milli takım kadrosundan çıkarılması endişe yaratmıştı.
Ancak tecrübeli oyuncunun adalesindeki sertleşme dolayısıyla koruma amaçlı kadrodan çıkarıldığı, oynamasına engel bir durumun bulunmadığı öğrenildi.
Hasan Ali'nin pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına kadar hazır hale geleceği belirtildi.