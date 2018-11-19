Mehmet Ekiciden sakatlık itirafı! - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Mehmet Ekici'den sakatlık itirafı!

    Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana geçirdiği sakatlıklar sebebiyle düzenli olarak forma şansı bulamayan Mehmet Ekici'den açıklama geldi.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 13:52:15 Güncelleme: 13:53:52
    Mehmet Ekiciden sakatlık itirafı!

    Saha çalışmalarına başlayan Mehmet Ekici'nin bu hafta takıma katılması bekleniyor.

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    Mehmet Ekiciden sakatlık itirafı!

    Sabah'ın haberine göre; başarılı futbolcu, sakatlıkların bir türlü yakasını bırakmadığından dert yanarken, "F.Bahçe'ye katkı vermek istiyorum, tam iyi bir performans sergiliyorum, sakatlık yaşıyorum. Sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadım. Yaşadığım sakatlıklar mental olarak beni yıprattı. Ama bunlar da geçecek. İnşallah Trabzonspor maçında sahalara döneceğim" diye konuştu.

    Mehmet Ekiciden sakatlık itirafı!

    ACI ÇEKMEDEN HEDEFE ULAŞAMAZSINIZ

    Her zamankinden daha iyi şekilde dönmeyi hedeflediğini belirten Ekici, "Acı çekmeden ve çalışmadan hedefinize ulaşamazsınız. Her zaman tek hedefim Fenerbahçe'ye performansımla yardımcı olmak ve sahada en iyi performansımı sergilemek" ifadelerini kullandı.

    Mehmet Ekiciden sakatlık itirafı!

    HASAN ALİ KALDIRIM TRABZON'DA SAHADA

    Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın milli takım kadrosundan çıkarılması endişe yaratmıştı.

    Mehmet Ekiciden sakatlık itirafı!

    Ancak tecrübeli oyuncunun adalesindeki sertleşme dolayısıyla koruma amaçlı kadrodan çıkarıldığı, oynamasına engel bir durumun bulunmadığı öğrenildi.

    Mehmet Ekiciden sakatlık itirafı!

    Hasan Ali'nin pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına kadar hazır hale geleceği belirtildi.

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