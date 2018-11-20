Ahmet Kesim'den sürpriz açıklama!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'den sürpriz açıklama!

    <a href="/index/ahmet-kesim?id=e48997bf-ed60-40ab-98ac-7ecd36e09a8c" class="" rel="tag">Ahmet Kesim</a>'den sürpriz açıklama!

    Gazişehir Gaziantep’in savunma oyuncusu , ligin geçen seneye göre bir tık daha kolay olduğunu söyledi.

    Gerekçe olarak bazı takımların transfer yasağını gösteren 28 yaşındaki oyuncu, "Bu yüzden de maalesef üstteki takımlar çok fazla puan toplamaya başladı. Hedefe oynayan 7-8 takım var, bunlardan birisi de biziz. Bu hafta rakiplerimizden Bolu'yu yenmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 20.11.2018
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