Gazişehir Gaziantep’in savunma oyuncusu Ahmet Kesim, ligin geçen seneye göre bir tık daha kolay olduğunu söyledi.

Gerekçe olarak bazı takımların transfer yasağını gösteren 28 yaşındaki oyuncu, "Bu yüzden de maalesef üstteki takımlar çok fazla puan toplamaya başladı. Hedefe oynayan 7-8 takım var, bunlardan birisi de biziz. Bu hafta rakiplerimizden Bolu'yu yenmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.