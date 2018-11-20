Hatayspor temkinli!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    temkinli!

    <a href="/index/hatayspor?id=185d2699-d651-4fb5-9fb9-d3e641d843d6" class="" rel="tag">Hatayspor</a> temkinli!

    maçıyla ilgili konuşan Altay Teknik Direktörü , “Coşkumuzun üzerine oyunsal anlamda bir şeyler koymamız lazım” dedi.

    Milli ara öncesinde 'i 3-0 mağlup eden Altay'da teknik direktör , Hatay deplasmanına puan ya da puanlar için çıkacaklarını söyledi. Töraydın, "Rakibimiz play-off hattının 1 puan gerisinde. Hedefimiz İzmir'e puan ya da puanlarla dönmek. Seyirci desteğini de arkasına alacaklar. Gazişehir deplasmanındaki ilk 50 dakikadaki istekli oyunumuzu bu kez 90 dakikaya yaymalıyız. Coşkumuzun üzerine oyunsal anlamda bir şeyler koymamız lazım. Topun bizde kalması gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
    1. 20.11.2018
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