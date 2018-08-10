Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Denizlispor'un Şemikler Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlenen imza töreninde, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkan yardımcısı Taner Atilla, "Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen orta saha oyuncusu Mehmet Taş ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Takımımıza ve kendisine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.