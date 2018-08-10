Denizlispor, Mehmet Taş'ı transfer etti – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    , 'ı transfer etti

    <a href="/index/denizlispor?id=c65f589d-5936-43c7-8b30-3f4226b50836" class="" rel="tag">Denizlispor</a>, <a href="/index/mehmet-tas?id=486851c8-9743-49d8-b814-029fe69c4840" class="" rel="tag">Mehmet Taş</a>'ı transfer etti

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , geçen sezon 'nde forma giyen ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'un Şemikler Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlenen imza töreninde, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkan yardımcısı Taner Atilla, "Geçtiğimiz sezon forması giyen orta saha oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Takımımıza ve kendisine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    1. 10.8.2018 21:12
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