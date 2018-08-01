Denizlispor'da Furkan imzaladı
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Boluspor forması giyen Furkan Şeker'i resmen kadrosuna dahil etti.
Sağ bekte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu yeşil-siyahlılarla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın altyapısında yetişip Denizlispor'da daha önceki dönemlerde de görev yapan Furkan, yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
Bu arada Ege temsilcisinin bir stoper ve santrfor alıp takviye çalışmalarını sonlandıracağı kaydedildi. Denizlispor sezon açılışını 4 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Denizlispor, cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maçta 1. Lig'in yeni ekibi Afjet Afyonspor'la evinde hazırlık karşılaşması yapacak. Başkan Mustafa Üstek, taraftarın maçı ücretsiz olarak izleyeceğini belirterek, "Açılışımızda futbolcularımızın tanıtımı ve yeni formalarımızın lansmanı da yapılacak. Herkesi Atatürk Stadı'na bekliyoruz" dedi.
- 1.8.2018 11:36
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Fener'de Josef de Souza ile Giuliano satış listesinde
Toplam 4
Yorum
bjk advers Fenerin sportif direktörü Comolli Fenerde ne fark yarattı ? Fenerlilerin bir tanesi Comolli için Fenere bu katkıyı sağladı diyebilir mi ?
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Quaresma'dan transfer açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ramço adamsın be Q7 SENİ KOVMAK MUMKUNMU AMA FUTBOL BU HERŞEY OLUR
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Yasa dışı bahise ağır darbe
Toplam 2
Yorum
KFY BÜTÜN MAÇLARI TEK MAÇ YAPSINLAR - İSTEDİKLERİ ORANI AÇSINLAR. AMA BU MBS SAÇMALIĞININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ. 3. DÜNYA ÜLKESİMİYİZ BİZ.
Denizlispor'da Furkan imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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