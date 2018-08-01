Üst üste elde ettiği 2 şampiyonlukla Süper Lig hedefine 1 adım daha yaklaşan Altay, Altay Sosyal Dayanışma Derneği ve 1914 Taraftarlar Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen gecede camiasıyla gövde gösterisi yaptı. Son iki sezonda gelen iki şampiyonluğu kutlamak ve yeni sezonda Altay camiasının birlikteliğini göstermek için Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen gecede yaklaşık 2500 Altay sevdalısı Sedat Yüce ve Musicana Band eşliğinde coşku dolu anlar yaşadı. Dev organizasyona Teknik Direktör Alper Avcı ve ekibiyle A Takım oyuncuları tam kadro katıldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar şampiyonluk kupası ve oyuncularla fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu.



Ekmekçioğlu'ndan birlik mesajı



Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni sezonda zor bir ligde mücadele edeceklerini, camianın kendilerine vereceği desteğin yine en büyük artı olacağını söyledi. Camiadan sabır ve destek beklediklerini kaydeden Ekmekçioğlu, ''Geçtiğimiz sezon Gümüşhanespor ile oynanan final maçında kırk bin yüreğin desteğiyle hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. Aynı tablonun tekrarı ile başarılı bir sezon geçirip mücadelemizle takdir toplayacağımıza kuşkum yok. Son iki yılda yakaladığımız sportif, idari ve mali başarı, Büyük Altayımızın 105. kuruluş yıl dönümü olan 16 Ocak 2019'da mabedimiz Altay Alsancak Stadı'na geçtiğimizde taçlanacaktır. Bu konuda bize desteğini esirgemeyen tüm yöneticilerimiz başta olmak üzere İzmir Milletvekillerimiz Hamza Dağ, Atilla Kaya ve Alpay Özalan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Destek ve geceye katılımları için Bornova Belediye Başkanı Olgun Attila ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a da teşekkür eden Başkan Ekmekçioğlu, elde ettikleri başarıda emeği geçen tüm oyuncular, Cüneyt Biçer ve İsmet Taşdemir başta olmak üzere tüm teknik adamlar ve kulüp çalışanlarını da unutmadı.



Taraftardan meşale şov



Sahneye son olarak geçtiğimiz sezonun son 4 haftasında ateşten gömlek giyerek Altay'ı şampiyonluk rotasında tutan Sportif Direktör Özden Töraydın ile organizasyonu düzenleyen Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Aybars Akoğlu, Altay 1914 Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Göl ve tribün lideri Aytaç Başçı'yı çağıran Ekmekçioğlu, takım kaptanı Murat Uluç ile birlikte şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Taraftarların meşale şovuyla gündüze dönen Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki coşku Sedat Yüce ve Musicana Band'ın sahnesiyle geç saatlere kadar sürdü.



İzmirli sanatçılardan Büyük Altay'a yeni marş



Bu yıl İzmir'i Spor Toto 1. Lig'de temsil edecek Altay için İzmirli sanatçılar yeni bir marş besteledi. Söz ve müziği Aydın Tonya'ya ait olan marş ilk kez Sedat Yüce tarafından okunurken, siyah-beyazlı taraftarlar yeni marşı defalarca tekrarlattı.



Son transfer Galatasaray'dan



Galatasaray TV Genel Koordinatörü, İzmirli gazeteci Can Erbesler, Kurumsal İletişim Direktörü olarak Altay'da göreve başladı. Geceye katılan ve Başkan Ekmekçioğlu'nun yeni transfer olarak camiaya duyurduğu Erbesler, ''Memleketim İzmir'in eşsiz kulübü Büyük Altayımızın Kurumsal İletişim Direktörü olarak hizmet edeceğim. 2 yıl üst üste şampiyon apoletli Başkanımız Sayın Özgür Ekmekçioğlu ve tüm ekip arkadaşlarımızla beraber hedef Süper Lig olacak" dedi.

