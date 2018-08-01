Şampiyonların gecesi İzmir'i aydınlattı
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Şampiyonların gecesi 'i aydınlattı

    Şampiyonların gecesi İzmir'i aydınlattı

    7 yıl aradan sonra 1. Lig’e dönen Altay, geçtiğimiz yıl elde ettiği şampiyonluğu, ’nda düzenlenen gecede coşkuyla kutladı.

    Üst üste elde ettiği 2 şampiyonlukla hedefine 1 adım daha yaklaşan Altay, Altay Sosyal Dayanışma Derneği ve 1914 Taraftarlar Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen gecede camiasıyla gövde gösterisi yaptı. Son iki sezonda gelen iki şampiyonluğu kutlamak ve yeni sezonda Altay camiasının birlikteliğini göstermek için 'nda gerçekleştirilen gecede yaklaşık 2500 Altay sevdalısı ve Musicana Band eşliğinde coşku dolu anlar yaşadı. Dev organizasyona Teknik Direktör Alper Avcı ve ekibiyle A Takım oyuncuları tam kadro katıldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar şampiyonluk kupası ve oyuncularla fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

    Ekmekçioğlu'ndan birlik mesajı


    Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Altay Başkanı , yeni sezonda zor bir ligde mücadele edeceklerini, camianın kendilerine vereceği desteğin yine en büyük artı olacağını söyledi. Camiadan sabır ve destek beklediklerini kaydeden Ekmekçioğlu, ''Geçtiğimiz sezon Gümüşhanespor ile oynanan final maçında kırk bin yüreğin desteğiyle hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. Aynı tablonun tekrarı ile başarılı bir sezon geçirip mücadelemizle takdir toplayacağımıza kuşkum yok. Son iki yılda yakaladığımız sportif, idari ve mali başarı, 105. kuruluş yıl dönümü olan 16 Ocak 2019'da mabedimiz Altay Alsancak Stadı'na geçtiğimizde taçlanacaktır. Bu konuda bize desteğini esirgemeyen tüm yöneticilerimiz başta olmak üzere Milletvekillerimiz Hamza Dağ, Atilla Kaya ve Alpay Özalan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.
    Destek ve geceye katılımları için Bornova Belediye Başkanı Olgun Attila ve Konak Belediye Başkanı 'a da teşekkür eden Başkan Ekmekçioğlu, elde ettikleri başarıda emeği geçen tüm oyuncular, Cüneyt Biçer ve İsmet Taşdemir başta olmak üzere tüm teknik adamlar ve kulüp çalışanlarını da unutmadı.

    Taraftardan meşale şov


    Sahneye son olarak geçtiğimiz sezonun son 4 haftasında ateşten gömlek giyerek Altay'ı şampiyonluk rotasında tutan Sportif Direktör Özden Töraydın ile organizasyonu düzenleyen Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Aybars Akoğlu, Altay 1914 Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Göl ve tribün lideri Aytaç Başçı'yı çağıran Ekmekçioğlu, takım kaptanı ile birlikte şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Taraftarların meşale şovuyla gündüze dönen Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki coşku Sedat Yüce ve Musicana Band'ın sahnesiyle geç saatlere kadar sürdü.

    İzmirli sanatçılardan Büyük Altay'a yeni marş


    Bu yıl İzmir'i 1. Lig'de temsil edecek Altay için İzmirli sanatçılar yeni bir marş besteledi. Söz ve müziği Aydın Tonya'ya ait olan marş ilk kez Sedat Yüce tarafından okunurken, siyah-beyazlı taraftarlar yeni marşı defalarca tekrarlattı.

    Son transfer Galatasaray'dan


    TV Genel Koordinatörü, İzmirli gazeteci Can Erbesler, olarak Altay'da göreve başladı. Geceye katılan ve Başkan Ekmekçioğlu'nun yeni transfer olarak camiaya duyurduğu Erbesler, ''Memleketim İzmir'in eşsiz kulübü Büyük Altayımızın Kurumsal İletişim Direktörü olarak hizmet edeceğim. 2 yıl üst üste şampiyon apoletli Başkanımız Sayın Özgür Ekmekçioğlu ve tüm ekip arkadaşlarımızla beraber hedef Süper Lig olacak" dedi.

    1. 1.8.2018 14:02
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