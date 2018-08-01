Eskişehirspor, Erdon Daci'yi kiraladı – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , 'yi kiraladı

    Eskişehirspor, Erdon Daci'yi kiraladı

    1. Lig ekiplerinden , 'dan futbolcu 'yi 1 yıllığına kiraladı.

    Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp başkanı Halil Ünal ve divan kurulu başkanı Aydın Begiter ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen Makedon futbolcu , kendisini Eskişehirsporlu yapan imzayı attı.

    'a Makedonya'nın Vardar Skopje Jugend takımından transfer edilen 20 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon forması giyecek.

    1. 1.8.2018 18:40
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