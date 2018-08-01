‘Şeker’ imzayı attı – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ‘Şeker’ imzayı attı

    ‘Şeker’ imzayı attı

    , 'nun sağ beki 'i renklerine bağladı

    YENİ sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen 'da transfer çalışmaları sürüyor. Uzun süredir sağ bek arayan yeşil-siyahlılar, eski oyuncusu 'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncunun imza törenine Başkan Mustafa Üstek ve Yardımcısı Taner Atilla da katıldı. Geçtiğimiz sezonu formasıyla geçiren 26 yaşındaki savunmacı; 27 maçta, 4 asist yaptı. Sözleşmesi sona eren Furkan, 2011-2012, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Denizlispor formasını giymişti. Horozlar'da 71 maça çıkan ve 1 gol, 5 asistle oynamıştı.
    1. 1.8.2018
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