Şov sürüyor – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Şov sürüyor

    Şov sürüyor

    ’u kadrosuna katan , ’tan Orkan Çınar ve ’in tecrübeli golcüsü ’ı da listesine ekledi

    SPOR Toto 1. Lig'de transfere damga vuran , kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak 'ın eski yıldızı 'u eden , gündemine iki yeni isim ekledi. Mavi- lacivertliler, 'ın genç yıldızı Orkan Çınar'a da talip oldu. Geçen sezonun ikinci yarısını 'da geçiren ve yine kiralık gönderilmesi gündeme gelen 22 yaşındaki oyuncunun birçok talibi olduğu bildirildi. Orkan'ın durumunun bu hafta içinde belli olması bekleniyor. Forvet bölgesi için de 'dan Kubilay Kanatsızkuş'la görüşmelerini sürdüren Adana Demirspor, geçen sezon 'de 35 maçta 14 gol atan 'ı da gündemine aldı. ekibinin iki forvetten birine kısa süre içinde imza attıracağı ifade edildi.
    1. 1.8.2018
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