Oktay Derelioğlu veda etti – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    veda etti

    Oktay Derelioğlu veda etti

    2. Lig ekiplerinden , 'yla yollarını ayırdı.

    2. Lig ekiplerinden , 'yla yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kısa bir süre önce göreve gelen Derelioğlu'na; kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi.

    1. 31.7.2018
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