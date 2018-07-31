Kaleye ‘Şahin’ gelecek

Kaleci arayışlarını sürdüren Eskişehirspor'da gündeme yeni bir isim geldi. Günay Güvenç'le anlaşamayan ve Okan Kocuk için Bursa'nın kararını bekleyen kırmızı-siyahlılar, Ahmet Şahin'i de adaylar arasına ekledi. Giresunspor forması 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisiyle ilk temas kuruldu.



İLK MAÇA YETİŞECEK

Kırmızı siyahlı yönetimin 12 Ağustos'taki Giresunspor karşılaşmasına kadar, 1 yıl daha kontratı bulunan deneyimli eldiveni kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Kariyerinde Trabzon, Samsun, Balıkesir, Karabük, Mersin gibi kulüplerde görev yapan Ahmet, geçen sezon 22 karşılaşmada görev yapmıştı.