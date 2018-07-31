Kaleye ‘Şahin’ gelecek – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Kaleye ‘Şahin’ gelecek

    Kaleye ‘Şahin’ gelecek

    Kaleci arayışlarını sürdüren , 40 yaşındaki deneyimli eldiven de adaylar arasına ekledi.

    Kaleci arayışlarını sürdüren 'da gündeme yeni bir isim geldi. 'le anlaşamayan ve Okan Kocuk için 'nın kararını bekleyen kırmızı-siyahlılar, 'i de adaylar arasına ekledi. Giresunspor forması 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisiyle ilk temas kuruldu.

    İLK MAÇA YETİŞECEK
    Kırmızı siyahlı yönetimin 12 Ağustos'taki Giresunspor karşılaşmasına kadar, 1 yıl daha kontratı bulunan deneyimli eldiveni kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Kariyerinde Trabzon, , , , Mersin gibi kulüplerde görev yapan Ahmet, geçen sezon 22 karşılaşmada görev yapmıştı.

    1. 31.7.2018
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