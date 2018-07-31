Kaleye ‘Şahin’ gelecek
Kaleci arayışlarını sürdüren Eskişehirspor, 40 yaşındaki deneyimli eldiven Ahmet Şahin de adaylar arasına ekledi.
Kaleci arayışlarını sürdüren Eskişehirspor'da gündeme yeni bir isim geldi. Günay Güvenç'le anlaşamayan ve Okan Kocuk için Bursa'nın kararını bekleyen kırmızı-siyahlılar, Ahmet Şahin'i de adaylar arasına ekledi. Giresunspor forması 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisiyle ilk temas kuruldu.
İLK MAÇA YETİŞECEK
Kırmızı siyahlı yönetimin 12 Ağustos'taki Giresunspor karşılaşmasına kadar, 1 yıl daha kontratı bulunan deneyimli eldiveni kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Kariyerinde Trabzon, Samsun, Balıkesir, Karabük, Mersin gibi kulüplerde görev yapan Ahmet, geçen sezon 22 karşılaşmada görev yapmıştı.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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