Adana Demirspor Anderson ile anlaştı!
3yıllıkimzayıatanFerguson’un eskigözbebeği Anderson, mavi-lacivertli ekibi Süper Lig’e çıkarmak için elinden geleni yapacağını söyledi
Süper Lig'e çıkmak için kolları sıvayan Adana Demirspor, son bombasını Anderson Oliveira ile patlattı. Mavi-lacivertliler, 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını; 'Hayal değil, gerçek' diye duyurdu. Gremio altyapısının ürünü olan ve Avrupa'ya Porto'yla adım atan tecrübeli oyuncu, 31.5 milyon euro'ya transfer olduğu Manchester United'da Ferguson'un gözbebeği olmuştu. Manu'da sayısız başarılar kazanan Anderson, daha sonra Fiorentina, Internacional ve Coritiba formalarını başarıyla terletti. İmza sonrası ilk röportajını A Spor'a veren Brezilyalı yıldız, "Başkana bana bu şansı verdiği için teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum. Takımı Süper Lig'e çıkarmak için elimden geleni yapacağım" dedi. Daha önce de Türkiye'den teklif aldığını belirten Anderson, "Adana Demirsoru'un teklifi aralarında en ciddisiydi. Ne kadar büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım" ifadelerini kullandı.
'BURADA YENİDEN DOĞACAK'
Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Anderson'un mavi-lacivertli ekipte yeniden doğacağını söyledi. Dünya çapında bir yıldız aldıklarını kaydeden Sancak, "Anderson'u aldığımız için çok mutluyum. Burada yeniden doğacağına inanıyorum. Önümüzdeki sezonda birçok kulüp transfer için kapımızı çalacaktır" dedi.
İŞTE KUPALARI
1 ŞAMPİYONLAR LİGİ
4 İNGİLTERE LİGİ
1 İNGİLTERE LİG KUPASI
2 İNGİLİZ SÜPER KUPASI
2 PORTEKİZ LİGİ
1 COPA AMERİCA
1 DÜNYA KULÜPLER KUPASI
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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