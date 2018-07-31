Süper Lig'e çıkmak için kolları sıvayan Adana Demirspor, son bombasını Anderson Oliveira ile patlattı. Mavi-lacivertliler, 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını; 'Hayal değil, gerçek' diye duyurdu. Gremio altyapısının ürünü olan ve Avrupa'ya Porto'yla adım atan tecrübeli oyuncu, 31.5 milyon euro'ya transfer olduğu Manchester United'da Ferguson'un gözbebeği olmuştu. Manu'da sayısız başarılar kazanan Anderson, daha sonra Fiorentina, Internacional ve Coritiba formalarını başarıyla terletti. İmza sonrası ilk röportajını A Spor'a veren Brezilyalı yıldız, "Başkana bana bu şansı verdiği için teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum. Takımı Süper Lig'e çıkarmak için elimden geleni yapacağım" dedi. Daha önce de Türkiye'den teklif aldığını belirten Anderson, "Adana Demirsoru'un teklifi aralarında en ciddisiydi. Ne kadar büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım" ifadelerini kullandı.



'BURADA YENİDEN DOĞACAK'

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Anderson'un mavi-lacivertli ekipte yeniden doğacağını söyledi. Dünya çapında bir yıldız aldıklarını kaydeden Sancak, "Anderson'u aldığımız için çok mutluyum. Burada yeniden doğacağına inanıyorum. Önümüzdeki sezonda birçok kulüp transfer için kapımızı çalacaktır" dedi.



İŞTE KUPALARI

1 ŞAMPİYONLAR LİGİ

4 İNGİLTERE LİGİ

1 İNGİLTERE LİG KUPASI

2 İNGİLİZ SÜPER KUPASI

2 PORTEKİZ LİGİ

1 COPA AMERİCA

1 DÜNYA KULÜPLER KUPASI