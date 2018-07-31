Adana Demirspor Anderson ile anlaştı! – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Demirspor Anderson ile anlaştı!

    Adana Demirspor Anderson ile anlaştı!

    3yıllıkimzayıatanFerguson’un eskigözbebeği Anderson, mavi-lacivertli ekibi ’e çıkarmak için elinden geleni yapacağını söyledi

    'e çıkmak için kolları sıvayan Demirspor, son bombasını Anderson Oliveira ile patlattı. Mavi-lacivertliler, 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını; 'Hayal değil, gerçek' diye duyurdu. Gremio altyapısının ürünü olan ve Avrupa'ya Porto'yla adım atan tecrübeli oyuncu, 31.5 milyon euro'ya olduğu 'da Ferguson'un gözbebeği olmuştu. Manu'da sayısız başarılar kazanan Anderson, daha sonra , Internacional ve Coritiba formalarını başarıyla terletti. İmza sonrası ilk röportajını A Spor'a veren Brezilyalı yıldız, "Başkana bana bu şansı verdiği için teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum. Takımı Süper Lig'e çıkarmak için elimden geleni yapacağım" dedi. Daha önce de 'den teklif aldığını belirten Anderson, "Adana Demirsoru'un teklifi aralarında en ciddisiydi. Ne kadar büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım" ifadelerini kullandı.

    'BURADA YENİDEN DOĞACAK'
    'un Başkanı Murat Sancak, Anderson'un mavi-lacivertli ekipte yeniden doğacağını söyledi. Dünya çapında bir yıldız aldıklarını kaydeden Sancak, "Anderson'u aldığımız için çok mutluyum. Burada yeniden doğacağına inanıyorum. Önümüzdeki sezonda birçok kulüp transfer için kapımızı çalacaktır" dedi.

    İŞTE KUPALARI
    1 ŞAMPİYONLAR LİGİ
    4 LİGİ
    1 İNGİLTERE LİG KUPASI
    2 İNGİLİZ SÜPER KUPASI
    2 PORTEKİZ LİGİ
    1 COPA AMERİCA
    1 DÜNYA KULÜPLER KUPASI

    1. 31.7.2018
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