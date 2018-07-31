İstanbulspor, Yunanistan Süper Lig takımı Panetolikos'tan 24 yaşındaki sağ kanat Clesio Bauque ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mozambikli oyuncu, geçen sezon 29 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Milli Takım'da da 24 karşılaşmada görev yapan Bauque, 4 kez rakip ağları sarstı.