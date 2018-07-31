İstanbul’a Afrikalı kanat – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    ’a Afrikalı kanat

    İstanbul’a Afrikalı kanat

    İstanbulspor, Lig takımı Panetolikos'tan 24 yaşındaki sağ kanat ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    İstanbulspor, Lig takımı Panetolikos'tan 24 yaşındaki sağ kanat ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mozambikli oyuncu, geçen sezon 29 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 'da da 24 karşılaşmada görev yapan Bauque, 4 kez rakip ağları sarstı.

    1. 31.7.2018
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