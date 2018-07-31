Giresunspor hazır olacak – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Giresunspor hazır olacak

    Giresunspor hazır olacak

    Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, tam anlamıyla lige hazır olmadıklarını söyledi.

    Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, tam anlamıyla lige hazır olmadıklarını söyledi. Zamana ihtiyaç olduğunu belirten Diyadin, "Ligin başlangıcına kadar çok çalışarak takım olgusunu oturtmayı hedefliyoruz" sözlerini kullandı.

    1. 31.7.2018
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