Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Altay'da, yeni sezon öncesi birçok genç isimle yollar ayrıldı. Daha önce Ulaş ve Kadir'i kiralık gönderen ve Hasan'ı da satış listesine koyan siyah-beyazlılar, Cenk ve Abdullah'ı da Karacabey Birlikspor'a gönderdi. Geçen sezon Uşakspor'a kiralanan Çağrı ise teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.