Altay’dan 5 isim ayrıldı – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    ’dan 5 isim ayrıldı

    <a href="/index/altay?id=e6f757e5-c6c7-470f-92d7-6a4c0b194673" class="" rel="tag">Altay</a>’dan 5 isim ayrıldı

    1. Lig'in yeni ekibi 'da, öncesi birçok genç isimle yollar ayrıldı

    1. Lig'in yeni ekibi 'da, öncesi birçok genç isimle yollar ayrıldı. Daha önce Ulaş ve Kadir'i kiralık gönderen ve Hasan'ı da satış listesine koyan siyah-beyazlılar, Cenk ve Abdullah'ı da Karacabey Birlikspor'a gönderdi. Geçen sezon Uşakspor'a kiralanan Çağrı ise teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

    1. 31.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’dan 5 isim ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN