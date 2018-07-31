Eskişehirspor fitness ve aerobik çalıştı
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    fitness ve aerobik çalıştı

    Eskişehirspor fitness ve aerobik çalıştı

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eskişehirsporlu oyuncular, fitness ve aerobik çalıştı.

    Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, yönetiminde gerçekleşti. Gerçekleşen antrenmanda gruplar halinde çalışan Eskişehirsporlu oyuncular, fitness ve aerobik koşuları ile antrenmanı tamamladı. Eskişehirsporlu oyuncular çalışmalarına akşam saatlerinde gerçekleşecek antrenman ile devam edecek.
    1. 31.7.2018 11:27
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