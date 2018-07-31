Eskişehirspor fitness ve aerobik çalıştı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eskişehirsporlu oyuncular, fitness ve aerobik çalıştı.
- 31.7.2018 11:27
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Süper Kupa öncesi Galatasaray'dan kritik Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
İsmail Çipe oynayacağı maçlar telafisi kolay lig maçları ve Türkiye kupası maçları
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Süper Kupa öncesi Galatasaray'dan kritik Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
Muslera geç form tutan kaleci, bir an önce oynasın. İsmail kupa finalinde 1 hata yapsa, çocuk bi daha forma yüzü görmez.
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Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözlerine cevap verdi!
Toplam 7
Yorum
yozgatlı yüreğin yetiyorsa sen ve yardımcın mahmutu da al sayın ali koçun karşısına çık orda cevap ver artık git aziz
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