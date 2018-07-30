Altay'ın yıldızı Kappel büyülendi
Altay’ın yıldızı, camianın büyüklüğünü imzayı attıktan sonra anladığını söyledi
Altay'a geldiği ilk günden bu yana kulübün büyüklüğünü hissettiğini anlatan Hollandalı oyuncu, "Bana kulübün büyük bir tarihe sahip olduğunu anlatmışlardı. Bunu gelince gördüm.
Taraftarla buluşacağım günü iple çekiyorum. Bursaspor'la oynadığımız hazırlık maçında bizi desteklediler. Pankartlarla gelmişler. Çok etkilendim. Bizim büyük bir taraftara sahip olduğumuzu şimdiden hissediyorum" diye konuştu.
- 30.7.2018 01:21
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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