Altay'ın yıldızı Kappel büyülendi – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'ın yıldızı Kappel büyülendi

    Altay'ın yıldızı Kappel büyülendi

    ’ın yıldızı, camianın büyüklüğünü imzayı attıktan sonra anladığını söyledi

    Son iki sezonda Denizlispor'da dikkatleri üzerine çeken ve 'a transfer olan Leandro Kappel, siyah-beyazlı kulübe övgüler yağdırdı.

    Altay'a geldiği ilk günden bu yana kulübün büyüklüğünü hissettiğini anlatan Hollandalı oyuncu, "Bana kulübün büyük bir tarihe sahip olduğunu anlatmışlardı. Bunu gelince gördüm.

    Taraftarla buluşacağım günü iple çekiyorum. 'la oynadığımız hazırlık maçında bizi desteklediler. Pankartlarla gelmişler. Çok etkilendim. Bizim büyük bir sahip olduğumuzu şimdiden hissediyorum" diye konuştu.
    1. 30.7.2018 01:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altay'ın yıldızı Kappel büyülendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN