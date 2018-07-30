"Lige hazır değiliz"
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    " hazır değiliz"

    "Lige hazır değiliz"

    Giresunspor : - "Zamana ihtiyacımız var. Taşların yerine oturması kolay değil"

    "Orta saha ve kanatlar için 3-4 oyuncu talep ettim. Yönetim kurulu şu anda çalışmalarını sürdürüyor"

    1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un , yeniden bir takım oluşturmaları nedeniyle henüz tam anlamıyla hazır olmadıklarını söyledi.

    Metin Diyadin, yaptığı açıklamada, Ankara Kızılcahamam, ve 'nda sezon öncesi hazırlık kamplarını tamamlayarak kente döndüklerini belirtti.

    Ligin ilk haftasında iç sahada oynayacakları maçının hazırlıklarına 1 Ağustos Çarşamba günü Giresun'da başlayacaklarını aktaran Diyadin, hedeflerinin rakipleri karşısında galip gelerek sezona iyi bir başlangıç yapmak olduğunu vurguladı.

    Sezon öncesi kamplarından fiziksel anlamda memnun olduğunu ifade eden Diyadin, kurdukları yeni kadroda takım olgusunun oluşması gerektiğini belirterek, "Lige hazır değiliz. Bu nedenle zamana ihtiyacımız var. Taşların yerine oturması kolay değil. Ligin başlangıcına kadar çok çalışarak takım olgusunu oturtmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

    için yönetimle görüştüğünü kaydeden Diyadin, "Yeniden bir kadro oluşturduk. Bu nedenle halen eksikliklerimiz var. Yönetim kurulu ile görüştüm. Orta saha ve kanatlar için 3-4 oyuncu talep ettim. Yönetim kurulu şu anda çalışmalarını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 30.7.2018 13:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Lige hazır değiliz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN