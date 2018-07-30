Süper Lig takımlarından beklenen transfer bombası haberi 1. Lig takımı Adana Demirspor'dan geldi. Adana temsilcisi, Adana Demirspor, bir dönem Manchester United'da forma giyen Brezilyalı Anderson'u transfer etti.





Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kuran Adana Demirspor Manceter United'in eski yıldızı Anderson ile anlaşamaya vardı. Adana temsilcisi yıldız isimle 3 yıllık anlaşma sağladı.

Adana Demirspor Anderson transferini bu video ile duyurdu pic.twitter.com/DUqTe5KhjB — Fotomaç TV (@Fotomac_TV) 30 Temmuz 2018

Adana Demirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:

"Adana Demirspor'umuz dünya yıldızı Anderson Oliveira'yı kadrosuna kattı.

Manchester United ile sayısız başarılara imza atan Anderson, Adana Demirspor'umuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson, Porto,Manchester Unıted,Fiorentina,İnternacional ve Coritiba formalarını giyerken Manchester United formasıyla da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

Dünyanın çeşitli takımlarda başarıyla forma giyen Anderson'u transfer ettiklerini söyleyen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak,transferin mavi-lacivertli camiaya hayırlı olmasını diledi."

"ADRİANO, PEPE VE QUARESMA İLE KONUŞTUM"

"Buraya gelmeden önce Adriano, Pepe ve Quaresma ile konuştum. Hava sıcaklığı konusunda bir problem yaşayacağımı sanmıyorum."

"TÜRKİYE'DEN DAHA ÖNCE DE TEKLİF ALDIM"

"Daha önce Türkiye'den teklif aldım ama başkanımızdan aldığım teklif beni çok mutlu etti. Daha önce aldığım tekliflerde böyle bir şey hissetmemiştim."