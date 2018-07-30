Eski Manchester United'lı yıldız Anderson Adana Demirspor'da!
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Anderson 'da

    Anderson <a href="/index/adana-demirspor?id=8a1f2b07-5c2f-4b97-a615-bfe2475b4abf" class="" rel="tag">Adana Demirspor</a>'da

    eski 'lı yıldız Anderson'u 3 yıllığına kadrosuna kattı

    Süper Lig takımlarından beklenen bombası haberi 1. Lig takımı 'dan geldi. Adana temsilcisi, , bir dönem 'da forma giyen Brezilyalı Anderson'u etti.


    Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kuran Adana Demirspor Manceter United'in eski yıldızı Anderson ile anlaşamaya vardı. Adana temsilcisi yıldız isimle 3 yıllık anlaşma sağladı.

    Adana Demirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:

    "Adana Demirspor'umuz dünya yıldızı Anderson Oliveira'yı kadrosuna kattı.

    ile sayısız başarılara imza atan Anderson, Adana Demirspor'umuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson, Porto,Manchester Unıted,Fiorentina,İnternacional ve Coritiba formalarını giyerken Manchester United formasıyla da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

    Dünyanın çeşitli takımlarda başarıyla forma giyen Anderson'u transfer ettiklerini söyleyen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak,transferin mavi-lacivertli camiaya hayırlı olmasını diledi."

    "ADRİANO, PEPE VE QUARESMA İLE KONUŞTUM"

    "Buraya gelmeden önce Adriano, Pepe ve Quaresma ile konuştum. Hava sıcaklığı konusunda bir problem yaşayacağımı sanmıyorum."

    "TÜRKİYE'DEN DAHA ÖNCE DE TEKLİF ALDIM"

    "Daha önce Türkiye'den teklif aldım ama başkanımızdan aldığım teklif beni çok mutlu etti. Daha önce aldığım tekliflerde böyle bir şey hissetmemiştim."

    1. 30.7.2018 14:42
    2. Güncelleme: 30.7.2018 17:36
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