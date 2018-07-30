Spor Toto 1'inci Lige yükselen Afjet Afyonspor, altyapıda oynayan Hasan Kutlu (18), Zeki Sevimgin (18), Furkan Şahin (16) ve Furkan Özen (17) ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel'in makamındaki imza töreninde profesyonelliğe adım atan futbolcuların heyecanlı olduğu gözlendi. İmza törenine altyapı sorumlusu Ali Şahin ve kulüp yönetim kurulu üyesi Hasan Hüseyin Bayaman ve teknik ekip de katıldı. Törende konuşan Başkan Sel, altyapıdan yetişen 5 futbolcu ile profesyonel sözleşme yapacaklarını belirterek, bugün 4 ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

İzinli olan Fatih Tutulmaz (19) ile daha sonra sözleşme yapılacağını aktaran Sel, şunları kaydetti: "Bizim arzu ettiğimiz bu. Ülkemizdeki futbolun ileri gidebilmesi için de mutlaka altyapıya büyük önem verilmesi lazım. Biz bu konuda örnek olmak için yola çıktık. 10 yıl içinde Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Her yıl altyapıdan futbolcularımızla profesyonel sözleşme yapmak istiyoruz. En azından 2-3 oyuncuyu A takımda oynatmayı hedefliyoruz. Gençlerimize başarılar diliyorum."