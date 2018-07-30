Anderson Oliveira Adana Demirspor'da: "F.Bahçe ve G.Saray beni istemişti ama..."
Adana Demirspor'un dünyaca ünlü transferi Anderson ve başkan Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Anderson Oliveira, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kendisini istediğini belirtti.
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