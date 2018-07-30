Es-Es’in hedefi Okan Kocuk
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Es-Es’in hedefi Okan Kocuk

    Es-Es’in hedefi Okan Kocuk

    Kaleci arayışları kapsamında uzun süredir ile görüşme halinde olan , bu transferden vazgeçme noktasına geldi.

    ile yollarını ayıran 27 yaşındaki file bekçisiyle büyük ölçüde anlaşma sağlayan kırmızı-siyahlılar, peşinat sorunu nedeniyle transferi askıya aldı. Günay'ın alternatifinin ise 'ın genç eldiveni Okan olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki file bekçisinin, durumunun Harun transferine bağlı olduğu bildirildi.
    1. 30.7.2018 01:20
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