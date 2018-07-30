Denizlispor'da Gladky atağı
Kaliteli bir forvet arayışında olan Denizlispor, listesine yeni bir ismi ekledi.
DIŞARI ÇIKMADI
Kariyerinde Ukrayna dışına çıkmayan Gladky'nin bonservisi elinde bulunuyor. Dinamo Kiev, Lviv, Kharkiv, Chornomorets ve Dnipro formaları da giyen 30 yaşındaki golcü, kariyerinin en parlak yıllarını Shakhtar'da geçirdi. Burada 185 karşılaşmada boy gösteren başarılı oyuncu, 63 gol atarken; 31 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 30.7.2018 01:19
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
Denizlispor'da Gladky atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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