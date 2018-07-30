Denizlispor'da Gladky atağı – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'da Gladky atağı

    Denizlispor'da Gladky atağı

    Kaliteli bir forvet arayışında olan , listesine yeni bir ismi ekledi.

    'da oynayan Franck Etoundi'den yanıt bekleyen yeşil-siyahlılar, Oleksandr Gladky'i gündemine aldı. Son olarak ekibi Karpaty Lviv'de forma giyen 31 yaşındaki golcü için ilk teklifini sunan Horoz, beklemeye geçti.

    DIŞARI ÇIKMADI
    Kariyerinde Ukrayna dışına çıkmayan Gladky'nin bonservisi elinde bulunuyor. , Lviv, Kharkiv, Chornomorets ve Dnipro formaları da giyen 30 yaşındaki golcü, kariyerinin en parlak yıllarını Shakhtar'da geçirdi. Burada 185 karşılaşmada boy gösteren başarılı oyuncu, 63 gol atarken; 31 de asist yapma başarısı gösterdi.
    1. 30.7.2018 01:19
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