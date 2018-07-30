Adana Demirspor'da yıldız yağmuru
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'de yıldız yağmuru! Kubilay Kanatsızkuş'ta sona doğru

    Adana Demir'de yıldız yağmuru! Kubilay Kanatsızkuş'ta sona doğru

    Eski golcüsü Pote’ye imza attıran Mavi Şimşekler, ’nın genç santrforu Kubilay’ı da kadrosuna katmaya çok yakın...

    1. Lig'de transferin en hareketli ekibi Adana Demirspor'da, bombaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak eski golcüsü Mickael Pote ve 'ü kadrosuna katan mavilacivertliler, Bursaspor'da forma giyen Kubilay Kanatsızkuş ile görüşmelerini sürdürüyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak ve Sportif Direktör Tanju Çolak'ın transferde son aşamaya geldiği ifade edildi. Teknik direktör 'nun, Kubilay'ın bir an önce takıma katılmasını istediği kaydedildi.

    REKABETE KATKI
    Birçok talibi olan 21 yaşındaki genç santrforun, transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Hamza Hamzaoğlu döneminde düzenli olarak şans bulan Kubilay'ın Süper Lig'de 41 karşılaşmada 8 golü bulunuyor. Pote ve Batuhan Karadeniz'li forvet hattına genç golcüyü de katmak isteyen , böylece aradaki rekabeti artırmayı planlıyor. Öte yandan bir dönem M. United forması giyen Anderson'la anlaşan yönetimin, bu transferi beklemeye aldığı ifade edildi.

    BURHAN EŞER DE BİTİYOR
    Adana Demirspor, BB Erzurumspor'la yollarını ayıran Burhan Eşer'i de gündemine aldı. Uzun yıllar Süper Lig'de Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Sivasspor formalarıyla boy gösteren 33 yaşındaki sağ kanatla kurulan ilk temastan olumlu yanıt alındı. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği öğrenildi. Son iki sezondur Sivas ve Erzurum'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncunun, geçtiğimiz günlerde kulübüyle yaşadığı sorun nedeniyle sözleşmesi feshedilmişti. Burhan, geçtiğimiz sezonu 39 maçta 6 gol, 7 asistle bitirdi.
    1. 30.7.2018 01:17
    2. Güncelleme: 30.7.2018 01:17
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