Adana Demir'de yıldız yağmuru! Kubilay Kanatsızkuş'ta sona doğru
Eski golcüsü Pote’ye imza attıran Mavi Şimşekler, Bursa’nın genç santrforu Kubilay’ı da kadrosuna katmaya çok yakın...
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Birçok talibi olan 21 yaşındaki genç santrforun, transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Hamza Hamzaoğlu döneminde düzenli olarak şans bulan Kubilay'ın Süper Lig'de 41 karşılaşmada 8 golü bulunuyor. Pote ve Batuhan Karadeniz'li forvet hattına genç golcüyü de katmak isteyen Adana Demir, böylece aradaki rekabeti artırmayı planlıyor. Öte yandan bir dönem M. United forması giyen Anderson'la anlaşan yönetimin, bu transferi beklemeye aldığı ifade edildi.
BURHAN EŞER DE BİTİYOR
Adana Demirspor, BB Erzurumspor'la yollarını ayıran Burhan Eşer'i de gündemine aldı. Uzun yıllar Süper Lig'de Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Sivasspor formalarıyla boy gösteren 33 yaşındaki sağ kanatla kurulan ilk temastan olumlu yanıt alındı. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği öğrenildi. Son iki sezondur Sivas ve Erzurum'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncunun, geçtiğimiz günlerde kulübüyle yaşadığı sorun nedeniyle sözleşmesi feshedilmişti. Burhan, geçtiğimiz sezonu 39 maçta 6 gol, 7 asistle bitirdi.
- 30.7.2018 01:17
- Güncelleme: 30.7.2018 01:17
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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