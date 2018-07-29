Üstek'in listesinde yer alan Hakkı Pekdemir, Ünal İncegür, Ferhat Demirten ve Özay Tanrıverdi'nin kulübe temlikli olarak giriş parası olan 100 bin TL'yi vermediği öğrenildi. Diğer idarecilerin kulübe katkı sunmasının ardından 4 ismin istifasının istendiği ileri sürüldü. Yeşil-siyahlı taraftarlar da 4 yöneticiyi eliştirdi. Para vermeden kulübe yöneticilik yapılmasının doğru olmadığını savunan Denizlisporlular, "Bu 4 yönetici ya üzerine düşen parayı kulübe vermelidir ya da istifa etmelidir. Sanki verilen paraları bağışlıyorlar, temlik koyup geri alıyorlar" gibi ifadelere yer verdi.