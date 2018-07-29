Denizlispor yönetiminde para krizi
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    yönetiminde para krizi

    Denizlispor yönetiminde para krizi

    1. Lig ekiplerinden 'da Mustafa Üstek başkanlığındaki yönetimde para krizi olduğu iddia edildi.

    Üstek'in listesinde yer alan Hakkı Pekdemir, Ünal İncegür, Ferhat Demirten ve Özay Tanrıverdi'nin kulübe temlikli olarak giriş parası olan 100 bin TL'yi vermediği öğrenildi. Diğer idarecilerin kulübe katkı sunmasının ardından 4 ismin istifasının istendiği ileri sürüldü. Yeşil-siyahlı taraftarlar da 4 yöneticiyi eliştirdi. Para vermeden kulübe yöneticilik yapılmasının doğru olmadığını savunan Denizlisporlular, "Bu 4 yönetici ya üzerine düşen parayı kulübe vermelidir ya da istifa etmelidir. Sanki verilen paraları bağışlıyorlar, temlik koyup geri alıyorlar" gibi ifadelere yer verdi.

    1. 29.7.2018 14:12
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