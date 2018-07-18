Denizlispor Recep Niyaz'a kavuştu
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, aylardır peşinde olduğu eski futbolcusu Recep Niyaz'a sonunda kavuştu.
Yeşil-siyahlılar, altyapısından yetişen ve son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor formasını sırtına geçiren genç futbolcu yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.
Recep'in transferi konusunda büyük çaba harcayan Başkan Mustafa Üstek, Recep'in Kızılcahamam kampına katılacağı bilgisini vererek, "Oyuncumuz camiamıza hayırlı olsun. Recep'i burada görmekten dolayı çok mutluyuz" dedi.
Denizlispor'a 2005 yılında gelen Recep 2007'de profesyonel oldu. Yeteneği ile kısa sürede dikkat çeken futbolcu, 2010 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de 2011-2012 sezonunda itibaren profesyonel liglerde forma giymeye başlayan Recep Niyaz, 2013-2014'te ise Bucaspor'a kiralandı. Ardından Samsunspor ve Çaykur Rizespor'da top koşturan Recep, geçen sezon Rize ekibinde 32 lig maçında forma giyip 1 gol attı ve Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Öte yandan Horoz, Hollanda 2. Lig ekiplerinden Volendam forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ali Ulusoy denemeye aldı.
- 18.7.2018 13:09
- Güncelleme: 19.7.2018 10:58
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