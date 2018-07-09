Zeki Çelik resmen Lille'de – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    resmen 'de

    <a href="/index/zeki-celik?id=438b372d-bdfe-46a1-a39f-a7da608cb078" class="" rel="tag">Zeki Çelik</a> resmen <a href="/index/lille?id=fb1ae0be-e85e-4197-b3a9-8bffd568f2ab" class="" rel="tag">Lille</a>'de

    İstanbulspor’da gösterdiği performansla A ’a kadar yükselen , ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç sağ bek yeni kulübünde büyük övgüyle karşılandı

    Adı bir dönem üç büyüklerle de anılan İstanbulsporlu milli futbolcu , Fransız ekibi 'e transfer oldu. 1. Lig takımı İstanbulspor'da gösterdiği performansla A 'a yükselen 21 yaşındaki oyuncuyla da çok yakından ilgileniyordu. sözleşme imzalayan sağ bek, hayalini kurduğu bir takımda forma giyeceği için mutlu olduğunu bildirerek "Burası kariyerimin geri kalanı için hayal ettiğim bir kulüp. Burada oynama fikrinden ve geleceğim için çok mutluyum. Tesisler mükemmel, genç futbolcuların eğitimi ve geleceği için özel önem verildiğini hissediyorsunuz" dedi.

    POTANSİYELİ YÜKSEK
    Genç futbolcu ayrıca, Lille'in sosyal medya hesabında yer alan videoda, "Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızı maçlarıma bekliyorum. Desteğinizi esirgemeyin" mesajını paylaştı. Fransız kulübünün CEO'su Marc Ingla ise milli futbolcuyu birkaç ay önce takip etmeye başladıklarını aktararak, "Mehmet Zeki, sağ bekte yüksek potansiyele sahip genç bir oyuncu. Onunla sözleşme imzaladığımız için çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

    ZEKİ ÇELİK KİMDİR?
    Bursaspor altyapısından yeitşen , 2015 yılında Bursa Nilüfer'e kiralandı. 2016 yılına kadar burada top koşturan 21 yaşındaki savunmacı, Ağustos 2016'da İstanbulspor'a transfer oldu. 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla 33 maça çıkan Zeki Çelik, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi ve A 'a kadar yükseldi. Türkiye U16, U17, U18, U21 formalarını da giyen Zeki Çelik, 5 Haziran 2018'deki Rusya maçında milli formayı ilk kez sırtına geçirdi. 21 yaşındaki savunmacı, A Milli Takım'ın Karadağ, İran ve Tunus maçlarında da aday kadroda yer almıştı.

    1. 9.7.2018
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