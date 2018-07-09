Adı bir dönem üç büyüklerle de anılan İstanbulsporlu milli futbolcu Zeki Çelik, Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. 1. Lig takımı İstanbulspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselen 21 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş da çok yakından ilgileniyordu. Lille sözleşme imzalayan sağ bek, hayalini kurduğu bir takımda forma giyeceği için mutlu olduğunu bildirerek "Burası kariyerimin geri kalanı için hayal ettiğim bir kulüp. Burada oynama fikrinden ve geleceğim için çok mutluyum. Tesisler mükemmel, genç futbolcuların eğitimi ve geleceği için özel önem verildiğini hissediyorsunuz" dedi.



POTANSİYELİ YÜKSEK

Genç futbolcu ayrıca, Lille'in sosyal medya hesabında yer alan videoda, "Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızı maçlarıma bekliyorum. Desteğinizi esirgemeyin" mesajını paylaştı. Fransız kulübünün CEO'su Marc Ingla ise milli futbolcuyu birkaç ay önce takip etmeye başladıklarını aktararak, "Mehmet Zeki, sağ bekte yüksek potansiyele sahip genç bir oyuncu. Onunla sözleşme imzaladığımız için çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Bursaspor altyapısından yeitşen Zeki Çelik, 2015 yılında Bursa Nilüfer'e kiralandı. 2016 yılına kadar burada top koşturan 21 yaşındaki savunmacı, Ağustos 2016'da İstanbulspor'a transfer oldu. 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla 33 maça çıkan Zeki Çelik, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi ve A Milli Takım'a kadar yükseldi. Türkiye U16, U17, U18, U21 formalarını da giyen Zeki Çelik, 5 Haziran 2018'deki Rusya maçında milli formayı ilk kez sırtına geçirdi. 21 yaşındaki savunmacı, A Milli Takım'ın Karadağ, İran ve Tunus maçlarında da aday kadroda yer almıştı.