Hatayspor Akın Alkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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HEPSİ
    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Hatayspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

    Hatayspor Akın Alkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

    1. Lig’in yeni ekibi Hatayspor, iç transferde tecrübeli kaleci ile yeniden anlaşmaya vardı.

    Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi 'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi. Takımı ile yeni başarılara yelken açmak istediğini söyleyen 29 yaşındaki Akın, "Hep beraber başarılı bir sezon geçirdik ve 1. Lig'de bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Takımımda kaldığım için çok mutluyum. Bu sezon sergilediğim performansı daha da ileri taşımak istiyorum. Bana inanan ve güvenen herkese teşekkür ederim" dedi.

    ?Hatayspor Başkanı Mehmet Maden ise, "Yeni sezonda güçlü ve iddialı bir kadromuz olacak. Bu kadronun parçalarından biri olan Akın ile sözleşmemizi uzattık. Hepimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

    Akın, kendisini 2 yıl daha bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.
    1. 17.5.2018 12:01
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