Hatayspor Akın Alkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Hatayspor, iç transferde tecrübeli kaleci Akın Alkan ile yeniden anlaşmaya vardı.
?Hatayspor Başkanı Mehmet Maden ise, "Yeni sezonda güçlü ve iddialı bir kadromuz olacak. Bu kadronun parçalarından biri olan Akın ile sözleşmemizi uzattık. Hepimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.
Akın, kendisini 2 yıl daha bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.
- 17.5.2018 12:01
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
abbbas bazen sevdiklerinin iyiliği için bu hayattan çekilip gider insan..alır başını taa uzaklara..
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Bir terslik var!
Toplam 5
Yorum
karado 1-cüneyt çakır yetti.
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
lakin; sen feneri seviyorsun ama fener seni sevmiyorsa ortada bi sorun vardır .bunu gör..kısa kes meges.
Hatayspor Akın Alkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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