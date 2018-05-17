Altay'da göreve talip çok
SPOR Toto 1. Lig'e yükselen Altay'da yeni sezon öncesi sportif direktörlük görevine dönen Özden Töraydın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu.
Pek çok teknik adamın menajerler vasıtasıyla Altay yönetimine haber yolladığı öğrenilirken, özellikle Osman Özköylü, Yusuf Şimşek ve Erhan Altın'ın İzmir ekibinde teknik patron olarak dümene geçmeye sıcak baktığı iddia edildi. Yönetim menajerler tarafından kendilerine önerilen isimleri değerlendirmeyi sürdürüyor. Sportif Direktör Özden Töraydın, "Hem teknik ekip hem de futbolcu bazında herkes Altay'da görev almak istiyor. Genç, hırslı, başarıya aç bir teknik direktörle anlaşacağız. Henüz kararımızı vermedik, bu konuda acele etmiyoruz. En doğru kararı vereceğiz" diye konuştu.
- 17.5.2018 12:12
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
abbbas bazen sevdiklerinin iyiliği için bu hayattan çekilip gider insan..alır başını taa uzaklara..
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Bir terslik var!
Toplam 5
Yorum
karado 1-cüneyt çakır yetti.
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
lakin; sen feneri seviyorsun ama fener seni sevmiyorsa ortada bi sorun vardır .bunu gör..kısa kes meges.
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