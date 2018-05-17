Altay'da göreve talip çok

Pek çok teknik adamın menajerler vasıtasıyla Altay yönetimine haber yolladığı öğrenilirken, özellikle Osman Özköylü, Yusuf Şimşek ve Erhan Altın'ın İzmir ekibinde teknik patron olarak dümene geçmeye sıcak baktığı iddia edildi. Yönetim menajerler tarafından kendilerine önerilen isimleri değerlendirmeyi sürdürüyor. Sportif Direktör Özden Töraydın, "Hem teknik ekip hem de futbolcu bazında herkes Altay'da görev almak istiyor. Genç, hırslı, başarıya aç bir teknik direktörle anlaşacağız. Henüz kararımızı vermedik, bu konuda acele etmiyoruz. En doğru kararı vereceğiz" diye konuştu.