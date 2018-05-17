Altay'da göreve talip çok – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'da göreve talip çok

    Altay'da göreve talip çok

    SPOR Toto 1. Lig'e yükselen 'da yeni sezon öncesi sportif direktörlük görevine dönen 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu.

    Pek çok teknik adamın menajerler vasıtasıyla yönetimine haber yolladığı öğrenilirken, özellikle , ve 'ın ekibinde teknik patron olarak dümene geçmeye sıcak baktığı iddia edildi. Yönetim menajerler tarafından kendilerine önerilen isimleri değerlendirmeyi sürdürüyor. Sportif Direktör , "Hem teknik ekip hem de futbolcu bazında herkes Altay'da görev almak istiyor. Genç, hırslı, başarıya aç bir teknik direktörle anlaşacağız. Henüz kararımızı vermedik, bu konuda acele etmiyoruz. En doğru kararı vereceğiz" diye konuştu.

    1. 17.5.2018 12:12
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