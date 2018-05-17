Metin Barlak: “17 yıllık hasret 19 Mayıs'ta bitecek” – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    : “17 yıllık hasret 'ta bitecek”

    <a href="/index/metin-barlak?id=7bc0cfd0-f562-4fde-8086-31f94a711a40" class="" rel="tag">Metin Barlak</a>: “17 yıllık hasret <a href="/index/19-mayis?id=bf620890-7a4b-4ad7-aeee-8bc89bb3cf59" class="" rel="tag">19 Mayıs</a>'ta bitecek”

    1. Lig Play Off mücadelesinden Ümraniyespor'u eleyen 'da bütün camia, şartlandı.

    Basın Sözcüsü , "Cumartesi akşamı Süper bir sevinç yaşayacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi. Cumartesi günü Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan mavi-beyazlı kulüpte moraller yerinde olduğunu ve son haftalarda mükemmel bir form grafiği yakaladıklarını kaydeden Kulübü Basın Sözcüsü , " Cumartesi günü Bursa'da tarihi bir maça çıkacağız. Taraftarımızın da desteğiyle bu zorlu maçı kazanıp camiamıza büyük ve haklı bir sevinç yaşatmak istiyoruz. Çünkü bu şehir çok yakışır" dedi.
    Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın oyun disiplini ve taktik üstünlüğü, futbolcuların da yetenek ve azimleri ile 17 yıl aradan sonra yeniden çıkacaklarına inandıklarına dikkat çeken , şunları söyledi:
    "Camia olarak kenetlendik, tek yüreğiz. Onursal Başkanımız 'in özverili çalışmaları ve taraftarımızın da desteğiyle, 17 yıllık Süper Lig hasreti, günü sona erecek."
    Bursa'da oynanacak olan final maçı öncesinde mavi-beyazlı taraftarlar için belirlenen 16 bin 846 adet biletin satışta olduğunu hatırlatan Metin Barlak, şu bilgileri verdi:
    "Biletler, 17 Mayıs günü saat 10.00'dan sonra Bursa ve Erzurum Stadyum gişelerinden satışta olacak. Maraton 30 ve kale arkası tribünü de 10 TL olacak. Yönetim Kurulu olarak Başkan Yardımcısı Zafer Aynalı'nın girişimleri ile Maraton Tribünü ve Kuzey Kale arkası tarafımıza verilmiştir. Erzurumspor Kulübümüze ayrılan bilet sayısı 16 bin 846 adet olarak belirlenmiş, her iki takım taraftarlarına da eşit bilet sayısı tahsis edilmiştir. Bu önemli müsabakaya sadece Erzurumspor Pasolig Kartı olanlar bilet alabileceklerdir. Bu arada protokol tribününde sadece yönetim kurulu üyelerine yer verilirken, tarafımıza yer tahsisi veya davetiye verilmeyeceği açıklanmıştır."
    1. 17.5.2018 11:13
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