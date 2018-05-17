Metin Barlak: “17 yıllık hasret 19 Mayıs'ta bitecek”
Spor Toto 1. Lig Play Off mücadelesinden Ümraniyespor'u eleyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bütün camia, Süper Lige şartlandı.
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın oyun disiplini ve taktik üstünlüğü, futbolcuların da yetenek ve azimleri ile 17 yıl aradan sonra yeniden Süper Lige çıkacaklarına inandıklarına dikkat çeken Metin Barlak, şunları söyledi:
"Camia olarak kenetlendik, tek yüreğiz. Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen'in özverili çalışmaları ve taraftarımızın da desteğiyle, 17 yıllık Süper Lig hasreti, 19 Mayıs günü sona erecek."
Bursa'da oynanacak olan final maçı öncesinde mavi-beyazlı taraftarlar için belirlenen 16 bin 846 adet biletin satışta olduğunu hatırlatan Metin Barlak, şu bilgileri verdi:
"Biletler, 17 Mayıs günü saat 10.00'dan sonra Bursa ve Erzurum Stadyum gişelerinden satışta olacak. Maraton 30 ve kale arkası tribünü de 10 TL olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Yönetim Kurulu olarak Başkan Yardımcısı Zafer Aynalı'nın girişimleri ile Maraton Tribünü ve Kuzey Kale arkası tarafımıza verilmiştir. Erzurumspor Kulübümüze ayrılan bilet sayısı 16 bin 846 adet olarak belirlenmiş, her iki takım taraftarlarına da eşit bilet sayısı tahsis edilmiştir. Bu önemli müsabakaya sadece Erzurumspor Pasolig Kartı olanlar bilet alabileceklerdir. Bu arada protokol tribününde sadece yönetim kurulu üyelerine yer verilirken, tarafımıza yer tahsisi veya davetiye verilmeyeceği açıklanmıştır."
- 17.5.2018 11:13
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
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Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Toplam 2
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Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
Metin Barlak: “17 yıllık hasret 19 Mayıs'ta bitecek” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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