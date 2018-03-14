Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sporunun güzide kulübü, dost ve kardeş Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlar, İlhan Cavcav Sezonu'nun kalanında kardeşimize başarılar dileriz. Ankara'nın tek derbisi olan MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisininin en kısa zamanda tekrar oynanmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.



