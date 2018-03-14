Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama
MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'nin 95. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sporunun güzide kulübü, dost ve kardeş Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlar, İlhan Cavcav Sezonu'nun kalanında kardeşimize başarılar dileriz. Ankara'nın tek derbisi olan MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisininin en kısa zamanda tekrar oynanmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:01
-
İyi futbol yeterli
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ DİYENE BAK ÖSTERSUNDA VARDARA YENİLEN GELMİŞ BURADA BAYERN ELEŞTİRİSİ YAPIYOR BİZDEN 3 YEDİNİZ DÜŞÜN BUNLAR KAÇ ATAR SİZE...
-
G.Saray'da ilk ayrılık!
Toplam 2
Yorum
hagi10 vay bee bu adamdan bile 200.000 euro kar elde edbiliyoruz
-
Caner Erkin’e hapis istemi
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ KOMİK OLMA LAFI BİLE GEÇMEZDİ... KİMSE MAÇTA CANERİN KÜFÜR ETTİĞİNİ BİLMEZDİ...
Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.