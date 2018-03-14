Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Ankaragücü'nden 'ne kutlama

    Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama

    MKE Ankaragücü, 'nin 95. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sporunun güzide kulübü, dost ve kardeş Spor Kulübü'nün kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlar, Sezonu'nun kalanında kardeşimize başarılar dileriz. Ankara'nın tek derbisi olan MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisininin en kısa zamanda tekrar oynanmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.


    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:01
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