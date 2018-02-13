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    13 Şubat 2018, Salı
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    Adana’da şok

    Adana’da şok

    Haftanın kapanış maçında Gazişehir’i misafer eden turuncu-beyazlılar, ligin flaş ekibi karşısında abandone oldu. Adana’yı yıkan golleri; Gökhan (2), Tugay ve Özgür Can (2) attı

    Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Gazişehir Futbol Kulübü'nü ağırlayan , seyircisi önünde şok bir skor aldı: 2-5. Ligin flaş ekiplerinden olan Gazişehir, Gökhan Alsan'ın erken golleriyle öne geçti. Tugay Kacar'ın golüyle ilk yarıyı 3-0 önde kapayan temsilcisi karşısında Uche Kalu'yu alara gol şansını artırmak isteyen Adanaspor, 51'de Özgür Can'ın vuruşuna engel olamayınca 4-0 geriye düştü. 60'ta Uche Kalu ve 74'te Didi'nin golleriyle farkı umutlanan Adanaspor, 90+8'de Özgür Can'ın son darbesiyle yıkıldı. Bu arada maçın 82. dakikasında stat ışıklarının bir kısmının sönmesi nedeniyle maç bir süre durdu. Stat ışıklarının 12 dakika sonra yeniden devreye girmesiyle müsabaka kaldığı yerden devam etti.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:55
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