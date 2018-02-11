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    11 Şubat 2018, Pazar
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    tek golle kazandı

    Samsunspor tek golle kazandı

    1. Lig'in 21. haftasında , sahasında 'u 1-0 yendi.

    Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

    Hakemler: Süleyman Abay, Emrah Ünal, Murat Şener

    Samsunspor: Furkan Köse, , Erkam Reşman, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Çağrı Ortakaya, Chibuike (Dk. 54 ), Enes İslam İlkin (Dk. 64 ), Samaras, , Ayite (Dk. 77 Samed Hakan Kılıç)

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka, Trtovac, Aldulkadir Özdemir (Dk. 46 Gökhan Karadeniz), , Bekamenga (Dk. 46 Nobre), (Dk. 77 Selim Aydemir), Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Scuk, Erhan Çelenk

    Gol: Dk. 34 Göksu Türkdoğan ()

    Sarı kartlar: Dk.15 Chibuike, Dk. 20 Ahmet Cebe, Dk. 82 Oğuz Gürbulak, Dk. 90+5 Gökay Iravul (Samsunspor), Dk. 29 Lokman Gör, Dk. 71 Nobre ()

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:39
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