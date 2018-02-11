Samsunspor tek golle kazandı
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Samsunspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Abay, Emrah Ünal, Murat Şener
Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Cebe, Erkam Reşman, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Çağrı Ortakaya, Chibuike (Dk. 54 Oğuz Gürbulak), Enes İslam İlkin (Dk. 64 Gökay Iravul), Samaras, Göksu Türkdoğan, Ayite (Dk. 77 Samed Hakan Kılıç)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka, Trtovac, Aldulkadir Özdemir (Dk. 46 Gökhan Karadeniz), Burhan Eşer, Bekamenga (Dk. 46 Nobre), Hakan Arslan (Dk. 77 Selim Aydemir), Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Scuk, Erhan Çelenk
Gol: Dk. 34 Göksu Türkdoğan (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk.15 Chibuike, Dk. 20 Ahmet Cebe, Dk. 82 Oğuz Gürbulak, Dk. 90+5 Gökay Iravul (Samsunspor), Dk. 29 Lokman Gör, Dk. 71 Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:39
Samsunspor tek golle kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.