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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Ümraniyespor tek attı üç aldı

    Ümraniyespor tek attı üç aldı

    1. Lig'in 20. haftasında lider Ümraniyespor, sahasında 'u 1-0 mağlup etti.

    Stat: Ümraniye Belediyesi

    Hakemler: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas

    Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mucahit Albayrak, Bulut Kaya, , Vasilogiannis (Dk. 90+2 Tarık Tekdal), Cleyton (Dk. 56 Bahadır Taşdelen), (Dk. 78 Serdar Özbayraktar), Rangelov

    Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Emre Can Coşkun, Didi, Renan Diniz (Dk. 81 Gökhan Süzen), , , Digao (Dk. 66 ), Roni, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 82 Abdulaziz Solmaz), Bahattin Köse

    Gol: Dk. 76 Vasilogiannis (Ümraniyespor)

    Sarı kartlar: Dk. 21 Emre Can Coşkun, Dk. 33 Tevfik Altındağ, Dk. 45+1 Roni, Dk. 82 Bekir Yılmaz (), Dk. 64 Emircan Altıntaş, Dk. 69 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:15
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