Ümraniyespor tek attı üç aldı
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında lider Ümraniyespor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mucahit Albayrak, Bulut Kaya, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis (Dk. 90+2 Tarık Tekdal), Cleyton (Dk. 56 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş (Dk. 78 Serdar Özbayraktar), Rangelov
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Emre Can Coşkun, Didi, Renan Diniz (Dk. 81 Gökhan Süzen), Bekir Yılmaz, Tevfik Altındağ, Digao (Dk. 66 Uche Kalu), Roni, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 82 Abdulaziz Solmaz), Bahattin Köse
Gol: Dk. 76 Vasilogiannis (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Emre Can Coşkun, Dk. 33 Tevfik Altındağ, Dk. 45+1 Roni, Dk. 82 Bekir Yılmaz (Adanaspor), Dk. 64 Emircan Altıntaş, Dk. 69 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:15
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İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
Toplam 16
Yorum
izleyici Hocam oyunculara ne oynatıyonda halen ağlıyorsun ! Yazık Ya fenere :D senın gıbı cakma hocası var ! önce oynayı öğret oyunculara !
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 9
Yorum
erol cok gormeyın eto wanger golculer41 ıle 36 yasına kdr turkıyede oynuyorsa mesut 34 oynamıs cok gormemek lazım
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Allardyce'den Cenk'i üzen açıklama
Toplam 3
Yorum
OBJEKTIF Adam doğru söylüyor cenkın attığı gollerın yarısı penaltıdan.oyunculuk sıfır.bence ço k ıyı para kazandılar.
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