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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Erzurumspor ve Rizespor puanları paylaştı

    Erzurumspor ve Rizespor puanları paylaştı

    1. Lig 20. hafta karşılaşmasında , konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

    Stat: Erzurum Kazım Karabekir

    Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir), (Dk. 90 Metin Yüksel), Bekamenga (Dk. 84 Alperen Bektaş), Erman Bulucu, , Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Scuk, Erhan Çelenk

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Ramos, Mehmet Uslu, Robin Yalçın (Dk. 46 ), , Galip Güzel (Dk. 67 Turgut Doğan Şahin), Saadane, Samudio, (Dk. 62 Süleyman Koç), Orhan Ovacıklı, Vedat Muric

    Goller: Dk. 61 Bekamenga (), Dk. 90 Vedat Muric ()

    Sarı kartlar: Dk. 37 Vedat Muric, Dk. 62 Abdullah Durak, Dk. 73 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), Dk. 77 Hakan Arslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:01
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