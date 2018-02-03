Erzurumspor ve Rizespor puanları paylaştı
Spor Toto 1. Lig 20. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir), Burhan Eşer (Dk. 90 Metin Yüksel), Bekamenga (Dk. 84 Alperen Bektaş), Erman Bulucu, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Scuk, Erhan Çelenk
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Ramos, Mehmet Uslu, Robin Yalçın (Dk. 46 Abdullah Durak), Recep Niyaz, Galip Güzel (Dk. 67 Turgut Doğan Şahin), Saadane, Samudio, Özgür Çek (Dk. 62 Süleyman Koç), Orhan Ovacıklı, Vedat Muric
Goller: Dk. 61 Bekamenga (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90 Vedat Muric (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Vedat Muric, Dk. 62 Abdullah Durak, Dk. 73 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), Dk. 77 Hakan Arslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:01
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İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
Toplam 16
Yorum
izleyici Hocam oyunculara ne oynatıyonda halen ağlıyorsun ! Yazık Ya fenere :D senın gıbı cakma hocası var ! önce oynayı öğret oyunculara !
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 9
Yorum
erol cok gormeyın eto wanger golculer41 ıle 36 yasına kdr turkıyede oynuyorsa mesut 34 oynamıs cok gormemek lazım
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Allardyce'den Cenk'i üzen açıklama
Toplam 3
Yorum
OBJEKTIF Adam doğru söylüyor cenkın attığı gollerın yarısı penaltıdan.oyunculuk sıfır.bence ço k ıyı para kazandılar.
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