Iravul seri istiyor

ADANA Demir deplasmanı öncesi açıklamalarda bulunan Samsunsporlu Gökay Iravul şunları söyledi: "Fiziksel ve zihinsel olarak çok üst seviyedeyiz. Puan ya da puanlarla dönüp taraftarımızı mutlu etmek ve üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Alacağımız seri galibiyetler belki de bizi şaşırtıcı yerlere getirebilir."