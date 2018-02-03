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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Iravul seri istiyor

    Iravul seri istiyor
    ADANA Demir deplasmanı öncesi açıklamalarda bulunan Samsunsporlu Gökay Iravul şunları söyledi: "Fiziksel ve zihinsel olarak çok üst seviyedeyiz. Puan ya da puanlarla dönüp taraftarımızı mutlu etmek ve üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Alacağımız seri galibiyetler belki de bizi şaşırtıcı yerlere getirebilir."
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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