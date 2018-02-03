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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Özköylü’den lidere mesaj

    Özköylü’den lidere mesaj
    Adanaspor teknik direktörü Osman Özköylü, bugünkü Ümraniyespor karşılaşmasını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Rakiplerinin liderliği hak ettiğini belirten Özköylü, "Bizler de bu deplasmana lideri yenmek için gideceğiz. Bunu başarabiliriz. Takımımızın kalitesi iyi ve coşkumuzu yakaladığımız anda iyi oynuyoruz. Lider için çok zor maç bekliyor diyebilirim. Oyuncularıma güveniyor ve inanıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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