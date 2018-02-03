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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Rize’nin yükselişi sürecek

    Rize’nin yükselişi sürecek
    Son 4 maçını kazanan 'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını belirtti. Hedefler doğrultusunda ilerlediklerini ifade eden genç çalıştırıcı, "Bir takımda rekabet ortamı oluşturmadan hiçbir işte başarılı olamazsınız. Gelinen noktada rekabet ortamını oluşturduk" dedi. BB Erzurum maçının zor geçeceğini vurgulayan Üzülmez, "Belki de oynayacağımız en zor deplasman karşılaşmalarından biri olacak. Hava ve zemin şartları bizi çok zorlayacaktır, ama biz çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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