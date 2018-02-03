Güle oynaya zafer
Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde siyah-beyazlılar, rakibini ilk yarıdaki etkili oyunuyla devirdi. Perovic (2) ve Asım’ın golleriyle 3-1 kazanan Tarzan, puanını 14’e yükseltti
5 MAÇ SONRA GOL
İlk yarıda sahada varlık gösteremeyen Gaziantepspor, 5 maç aranın ardından golle buluştu. 51'de oluşan karambolde Mustafa topu ağlarla buluşturdu: 3-1. Bu dakikadan sonra orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta iki ekip de pozisyon bulmakta zorlandı ve mücadele Manisaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Düşme hattındaki rakibini devirmeyi başaran siyah-beyazlılar, bu zaferle 14 puana yükselirken; Gaziantep ise 4'te kaldı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:37
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
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