Güle oynaya zafer

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde siyah-beyazlılar, rakibini ilk yarıdaki etkili oyunuyla devirdi. Perovic (2) ve Asım’ın golleriyle 3-1 kazanan Tarzan, puanını 14’e yükseltti

Spor Toto 1. Lig'de 20. haftanın açılış mücadelesinde GM Manisaspor, Gaziantepspor'u ağırladı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maça hızlı başlayan ev sahibi ekip oldu. 4'te ceza sahasında topla buluşan Perovic, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 6'da yaklaşık 30 metreden sert vuran Asım, şık golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. 30'da, ikinci golünü kayden karşılaşmanın yıldızı Perovic, devrenin skorunu tayin eden isim oldu: 3-0.



5 MAÇ SONRA GOL

İlk yarıda sahada varlık gösteremeyen Gaziantepspor, 5 maç aranın ardından golle buluştu. 51'de oluşan karambolde Mustafa topu ağlarla buluşturdu: 3-1. Bu dakikadan sonra orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta iki ekip de pozisyon bulmakta zorlandı ve mücadele Manisaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Düşme hattındaki rakibini devirmeyi başaran siyah-beyazlılar, bu zaferle 14 puana yükselirken; Gaziantep ise 4'te kaldı.