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    02 Şubat 2018, Cuma
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    F.Bahçe elimizden kaçtı

    F.Bahçe elimizden kaçtı

    Giresunspor Başkanı Bozbağ, kupada mağlup oldukları maçta üstün olan tarafın kendileri olduğunu belirtip, “Farkı kaçırdık” diye konuştu

    ZİRAAT çeyrek final ilk maçında önceki akşam 'ye mağlup olan Akın Çorap Giresunspor'da moraller alt-üst... ekibinin başkanı , hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını vurgulayıp, "Maçta daha üstün oynayan taraf bizdik. Fenerbahçe'yi sahasına hapsettik. Farklı kazanabileceğimiz bir maçtı" ifadelerini kullandı.

    OYUNCULARA ÖVGÜ YAĞDIRDI
    OYUNCULARI performanslarından dolayı kutlayan Bozbağ, "Hepsine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi, geçtiğimiz pazar oynanan maçta bile bizim kadar zorlayamadı. Kazanabilirdik ama olmadı. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz" diye konuştu.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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