F.Bahçe elimizden kaçtı
Giresunspor Başkanı Bozbağ, kupada 2-1 mağlup oldukları maçta üstün olan tarafın kendileri olduğunu belirtip, “Farkı kaçırdık” diye konuştu
OYUNCULARA ÖVGÜ YAĞDIRDI
OYUNCULARI performanslarından dolayı kutlayan Bozbağ, "Hepsine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi, geçtiğimiz pazar oynanan maçta Trabzonspor bile bizim kadar zorlayamadı. Kazanabilirdik ama olmadı. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz" diye konuştu.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:50
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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