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    02 Şubat 2018, Cuma
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    ’dan umut dolu sözler

    <a href="/index/samsun?id=a19f3c26-7e09-41d8-bd18-65912eaa4ac4" class="" rel="tag">Samsun</a>’dan umut dolu sözler
    'UN Yunan yıldızı Samaras, taraftara umut saçtı. Son haftalarda oynanan futboldan keyif aldığını belirten golcü futbolcu, "Kalan haftaları en iyi şekilde değerlendirip, düşme korkusu yaşamayacağız. Play-off şansımızı da son maça kadar sürdüreceğiz" dedi.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
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