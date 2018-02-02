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    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’da işlem tamam

    Elazığ’da işlem tamam
    , ara transfer döneminde anlaştığı isimlerle basının karşısına çıktı. Törende Canberk Dilaver, Hora, Halil İbrahim, Murat Akça, Diarra, ve imzaları attı. 2. başkan Karahan Çelik, güçlü bir takıma sahip olduklarını belirtip, "Başarılı olacağız" iddiasında bulundu.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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