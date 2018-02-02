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    02 Şubat 2018, Cuma
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    ’da 8 imza

    <a href="/index/denizlispor?id=e23975c0-d175-441d-90c0-43547ae91b76" class="" rel="tag">Denizlispor</a>’da 8 imza
    ALT sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizli, ara transfer döneminde anlaştığı 8 futbolcu için dün imza töreni düzenledi. Tesislerdeki törende; Lazic, Eze, Hasan Kılıç, Alperen Babacan, , İsmail Odabaşı, Mehmet Akyüz ve Aissati, kendilerini yeşilsiyahlılara bağlayan imzaları attı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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