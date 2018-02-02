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    02 Şubat 2018, Cuma
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    'süper' yolda

    <a href="/index/caykur-rize?id=aabf918d-9266-4453-a518-2d9378d21ef8" class="" rel="tag">Çaykur Rize</a> 'süper' yolda
    İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan ve zirveyle arasındaki puan farkını bire indiren Çaykur Rizespor'da dün yeni transferler, basının karşısına çıktı. Abdullah Durak, Vedat Muric, Galip Güzel, Koray Altınay, Kaya Tarakçı, Turgut Doğan Şahin ve Gürkan Hervenik, yeni takımlarının formalarıyla objektiflere poz verdi. 7 futbolcu da, 'e çıkmak için ellerinden geleni yapacaktalarını belirtirken, teknik direktör İbrahim Üzülmez de net ifadeler kullandı. Üzülmez, "Yeni transferler yaptık. Kadromuz daha da güçlendi. Hiçbir rakibimizi küçümsemeden emin adımlarla hedefine ulaşacağız" açıklamasında bulundu.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:47
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