CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'de kriz

    <a href="/index/eskisehir?id=4ea53af7-3bb7-4dc2-a54d-a0eb5df36b11" class="" rel="tag">Eskişehir</a>'de kriz

    Alanya’nın kapısından dönen , ortada kaldı. Es-Es, tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetti. da süresiz bırakıldı

    'de yaşanan mali krizin ardından yeni bir sıkıntı patlak verdi. Kulübe para kazandırması için kulüp bulması istenen , transferin son gününde açıkta kaldı. Yıldız futbolcu, Alanya ile el sıkışırken, Es- Es'in yüksek bonservis isteği transferi iptal ettirdi.

    BİZ HEP VARDIK
    ÖNCEKİ gece geç saatlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkan, 'u hedef alıp, şu sözleri sarfetti: "Yönetim kararıyla takımdan ayrılmam istendi. Bunu kabul ettim ve sustum. Bu şehire gönül vermiş bir Eskişehirsporlu olarak kimse yokken taraftar ve biz futbolcular vardık."

    BİR SÜRPRİZ DE İNCEMAN'A
    "10 gündür zorlu bir süreçten geçtim. Takımdan ayrı kaldım. Buna rağmen para kazansın diye bekledim. İstedikleri rakamları alamayınca bittikten sonra beni arayıp, sözleşmemi feshetmek istediklerini bildirdiler. O saatten sonra gitmem imkansızdı. Bana bu kötü süreci yaşatanları Allah'a havale ediyorum." Öte yandan orta saha 'ın da bırakıldığı açıklandı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'de kriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN