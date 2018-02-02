Eskişehir'de kriz
Alanya’nın kapısından dönen Erkan Zengin, ortada kaldı. Es-Es, tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetti. Uğur İnceman da süresiz kadro dışı bırakıldı
BİZ HEP VARDIK
ÖNCEKİ gece geç saatlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkan, Eskişehirspor'u hedef alıp, şu sözleri sarfetti: "Yönetim kararıyla takımdan ayrılmam istendi. Bunu kabul ettim ve sustum. Bu şehire gönül vermiş bir Eskişehirsporlu olarak kimse yokken taraftar ve biz futbolcular vardık."
BİR SÜRPRİZ DE İNCEMAN'A
"10 gündür zorlu bir süreçten geçtim. Takımdan ayrı kaldım. Buna rağmen Eskişehirspor para kazansın diye bekledim. İstedikleri rakamları alamayınca transfer bittikten sonra beni arayıp, sözleşmemi feshetmek istediklerini bildirdiler. O saatten sonra gitmem imkansızdı. Bana bu kötü süreci yaşatanları Allah'a havale ediyorum." Öte yandan orta saha Uğur İnceman'ın da kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:46
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
Eskişehir'de kriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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