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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Kofi Atta, Giresunspor’da

    Kofi Atta, Giresunspor’da
    1.Lig'de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor, transferin son gününde 'un 20 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Kofi Amoako Atta'yı kadrosuna kattı. Transferin kiralık olarak gerçekleştiği ifade edildi. 'i hedefleyen Giresunspor ara transferde 9 takviye yapmış oldu.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:05
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