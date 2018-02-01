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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    ’dan gözdağı

    <a href="/index/adanaspor?id=81b8c5f1-9148-4234-96ff-5abdaf356245" class="" rel="tag">Adanaspor</a>’dan gözdağı
    'un yeni transferi Mustafa Sevgi, ilk idmanına çıkarken, iddialı açıklamalar yaptı. Toros kaplanlarının hedefi olan 'e çıkacaklarını belirten 34 yaşındaki orta saha, "İyi bir oyuncu potansiyeli ve yönetim var. 'u bu konuda gerçekten şanslı buluyorum" dedi.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
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