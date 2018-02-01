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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Denizlispor 2 yıldızı kaptı!

    Denizlispor 2 yıldızı kaptı!
    ALT sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, iki yıldız ismi kadrosuna kattı. Ege temsilcisi, Balıkesirspor ile sözleşmesini fesheden İsmail Aissati ile Giresunspor'dan Mehmet Akyüz'le anlaştı. 29 yaşındaki orta saha Aissati ile 32 yaşındaki golcü Mehmet, 1.5 yıllık sözleşmelere imza attı. Her iki oyuncu, takımın bugün yapılacak antrenmanında yer alacak.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
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