CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Eskişehir’in umudu var

    Eskişehir’in umudu var
    Eskişehir , kulübün yaşadığı zor günlere rağmen ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Takımın yıldız ismi 'in ayrılmasının önemli bir eksik olduğunu belirten İldiz, "Tüm olumsuzluklara rağmen bu takımı ligde tutmaya çalışacağız" diye konuştu.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eskişehir’in umudu var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN